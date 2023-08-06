За попередніми даними, причиною аварії стала сильна спека. Рейки втратили міцність через надзвичайно високу температуру.

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Вагони зійшли з рейок через спеку

У залізниці Молдови розповіли, потяг з 61 вагона перебував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга та прямував до Рені – українського транспортного вузла на Дунаї. Як раптом шість вагонів зійшли з рейок.

Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність,

– зазначили в залізниці.

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