За попередніми даними, причиною аварії стала сильна спека. Рейки втратили міцність через надзвичайно високу температуру.
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Вагони зійшли з рейок через спеку
У залізниці Молдови розповіли, потяг з 61 вагона перебував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга та прямував до Рені – українського транспортного вузла на Дунаї. Як раптом шість вагонів зійшли з рейок.
Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність,
– зазначили в залізниці.
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