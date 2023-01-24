Зеленский отреагировал на слова Лукашенко о "пакте о ненападении" с Украиной

Сегодня Лукашенко заявил, что якобы Украина предлагает ему подписать "пакт о ненападении". Владимир Зеленский прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси.

На совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Нииностио 24 января Зеленский подчеркнул, что позиция Украины открыта и о ней и так все знают. Украина и так, без каких-либо пактов, не собирается и никогда не собиралась нападать на Беларусь. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко

Лукашенко заявил, что его просят заключить "пакт о ненападении" с Украиной. "С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем это им нужно?, – выразился он.

Журналисты спросили президента Зеленского, действительно ли Украина предлагает заключить такой договор. Глава государства ответил, что то, что предлагает Украина – есть на официальных площадках. При этом украинская сторона не раз говорила, что нет никаких намерений нападать на Беларусь.

Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить – мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений,

– сказал Зеленский.