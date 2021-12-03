Палачи Майдана, – в DEJURE отреагировали на новые назначения судей

Владимир Зеленский 1 декабря подписал указы о назначении 28 судей, среди которых есть те, кто выносили скандальные решения против майдановцев. Однако такие действия являются неправомерными.

Об этом рассказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он подчеркнул, что такие назначения имеют признаки состава преступления.

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"Это цинично, что в годовщину Революции Достоинства почти пожизненно назначают на должности судей – палачей Майдана. Они абсолютно незаконно бросали за решетку участников мирных протестов", – отметил председатель правления.

Незаконные назначения судей

Среди назначенных судей есть Петр Заруба и Андрей Ключник, которые выносили решения против участников Революции Достоинства. Сейчас Заруба стал новым судьей Дарницкого районного суда столицы, а Ключник — Святошинского районного суда.

По словам Жернакова, о неправомерности решения Зеленского предупреждали 18 общественных организаций. В частности, они обращались к нему с призывом не назначать этих судей.

Напомню, по Конституции судья должен быть компетентным и добропорядочным. Общественный совет добропорядочности в соответствии с законом принял решение о несоответствии этих судей критериям добропорядочности и профессиональной этики. Михаил Жернаков Председатель правления Фонда DEJURE

Как отметил Жернаков, преодолеть вывод Общественного совета добропорядочности может только Высшая квалификационная комиссия судей в составе 11 человек, которые проголосуют за это. Однако она уже 2 года не имеет полного состава и не осуществляет полномочия.

"На что бы там ни ссылались члены коррумпированного Высшего совета правосудия, вывод Общественного совета добропорядочности никем не отменен и не обжалован. Поэтому решение о том, что нельзя назначить этих судей, действующее", – подчеркнул председатель DEJURE.

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По мнению Жернакова, Высший совет правосудия и президент грубо нарушили закон, когда рекомендовали и назначали этих судей. Он подытожил, что алгоритм должен быть один – действовать в соответствии с Конституцией и законами.

17 ноября Высший совет правосудия призвал президента назначить судей на вакантные должности из поданного перечня. В то же время активисты заявили, что 91 из 135 судей не прошли квалификационное оценивание и имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

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