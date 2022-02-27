"Паламита" или Мгновенный тест на оккупанта: наглядная инструкция в видео

В Украине – война. Коварный и давний враг, Россия, отважился на полномасштабное вторжение в нашу страну. Однако и при таких обстоятельствах есть место для юмора в нашей жизни.

А если этот юмор касается, собственно, оккупантов – так это вообще замечательно. Тем более – их уже немало попало к нашим в плен.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Тест на паляницу

В сети появилось видео, как одному из пленных россиян проводят своеобразный тест на паляницу. Мы ведь прекрасно знаем, что произнести это слово для ихтамнетов – настоящая проблема.

Дальше – без комментариев. Смотрите и мотайте на ус:

Напомним еще, вполне серьезно: российские диверсанты проникают на наши земли, переодеваются в гражданское. Так что иногда их действительно трудно распознать. Помните: враг коварен и вооружен! Но победа будет за нами.

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