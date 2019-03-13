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      Палата представителей США приняла пакет законопроектов против России

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      В США приняли ряд законопроектов против России
      В США приняли ряд законопроектов против России / Фото из открытых источников

      Четыре законопроекта, направленных против российских властей и, в частности, против президента Владимира Путина, приняли в США.

      Демократическое большинство в нижней палате продолжает акцентировать внешнеполитический курс на сдерживании российской агрессии. Самая громкая инициатива касается раскрытия активов Владимира Путина. Об этом сообщило издание AP.

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      В документе говорится, что в течение 180 дней после его принятия национальная разведка по согласованию с Минфином и Госдепартаментом подготовят открытый доклад о личном капитале и активах российского президента. Конгрессменов интересуют доходы самого Путина и его семьи в России и за рубежом, их активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость и другие бизнес-интересы, включая раскрытие бенефициарной информации.

      Отдельный акцент делается на поиске любых подставных или посреднических структур, которые Путин может использовать для сокрытия информации. Также Нацразведка должна показать наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелей и олигархов, близких к Путину с финансовой точки зрения.

      Еще один законопроект требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.

      К сожалению, администрация, на мой взгляд, сделала недостаточно для того, чтобы противостоять России и заявить о бандитизме Путина. Таким образом, Конгресс должен утвердить американское лидерство в этом вопросе,
      – сказал демократ Элиот Энгель, представляя документ.

      Последний акт пакета законопроектов с условным названием "Закон о непризнании аннексии Крыма" запрещает администрации США признавать присоединения полуострова к России.

      Следующим шагом станет рассмотрение законопроектов в сенате. В случае их принятия документы поступят на подпись к президенту.

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      Теги: Новости США Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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