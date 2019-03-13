Палата представників США прийняла пакет законопроектів проти Росії

Чотири законопроекти, спрямованих проти російської влади і, зокрема, проти президента Володимира Путіна, прийняли у США.

Демократична більшість у нижній палаті продовжує акцентувати зовнішньополітичний курс на стримуванні російської агресії. Найгучніша ініціатива стосується розкриття активів Володимира Путіна. Про це повідомило видання AP.

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У документі йдеться про те, що протягом 180 днів після його прийняття національна розвідка за погодженням з Мінфіном і Держдепартаментом підготують відкриту доповідь про особистий капітал і активи російського президента. Конгресменів цікавлять доходи самого Путіна і його сім'ї в Росії і за кордоном, їх активи, інвестиції, банківські рахунки, нерухомість та інші бізнес-інтереси, включаючи розкриття вигодоодержувача інформації.

Окремий акцент робиться на пошуку будь-яких підставних або посередницьких структур, які Путін може використовувати для приховування інформації. Також Нацрозвідка має виявити найбільш значущих російських високопоставлених політичних діячів і олігархів, близьких до Путіна з фінансової точки зору.

Ще один законопроект вимагає провести оцінку політичних планів російського керівництва, в тому числі потенційних загроз для США і НАТО.

На жаль, адміністрація, на мій погляд, зробила недостатньо для того, щоб протистояти Росії і заявити про бандитизм Путіна. Таким чином, Конгрес повинен затвердити американське лідерство в цьому питанні,

– сказав демократ Еліот Енгель, представляючи документ.

Останній акт пакету законопроектів з умовною назвою "Закон про невизнання анексії Криму" забороняє адміністрації США визнавати приєднання півострова до Росії.

Наступним кроком стане розгляд законопроектів у сенаті. У разі їх прийняття документи надійдуть на підпис до президента.