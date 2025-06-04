Россия готовится не к миру, – Палиса рассказал сенаторам США о реальных намерениях Кремля

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса считает, что Россия вовсе не стремится к миру. Он заявил, что Москва готовится к продолжению агрессии.

Такие намерения подтверждают масштабные поставки вооружений и активное создание антизападных союзов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Палисы.

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Что сказал Палиса о намерениях России в отношении Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента говорит, что сегодня, 4 июня, имел честь обратиться к сенаторам США от имени украинских военных в поддержку санкционного закона сенатора Линдси Грэма. Он отмечает, что в 2024 году россияне захватили лишь 0,5% территорий, тогда как с начала 2025 года – 0,2%.

Но ценой в 167 убитых оккупантов на каждый километр. Это не похоже на быструю победу,

– говорит Палиса.

Он добавляет, что в дальнейшем Украина не может только сбивать ракеты. По его мнению, нужно бить по "источнику". Палиса объясняет, что операция СБУ "Паутина" стала символом нового качества действий, ведь за час удалось повредить 41 российский самолет, включая самолеты ДРЛО.

Заместитель руководителя Офиса Президента также уверяет, что поделился с сенаторами важной разведывательной информацией, которая свидетельствует о том, что Россия не готовится к миру. Он отмечает, что с 2022 года страна-агрессор получила более 8,4 миллиона артиллерийских снарядов помощи.

Кроме этого, россияне активно строят антизападные союзы, хотя сами и говорят об изоляции. Палиса призвал сенаторов сохранять бдительность и решительность. А также отметил, что Украина стоит не только за себя, но и борется за те же принципы свободы и справедливости, что и они.