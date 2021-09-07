Такое мнение в эфире 24 канала озвучил народный депутат группы "справедливость" Ярослав Юрчишин. В частности страны со статусом ОСП НАТО получают возможность размещения военных баз, хоть и без права использовать войска, которые на них находятся.
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"Это палка с двумя концами. С одной стороны, это нам может дать дополнительные направления сотрудничества с США, а с другой – есть большой риск затормозить или свести на нет процедуру получения этого статуса", – подчеркнул Юрчишин.
Достижение стратегической цели
По словам нардепа, история свидетельствует, что ни одна страна, которая получила статус основного партнера США вне НАТО потом так и не смогла вступить в Альянс. Все вышеперечисленные страны не имеют перспектив, чтобы войти в Организацию.
Это дискуссионная ситуация, потому что погнавшись за быстрыми решениями, мы можем проиграть стратегически,
– подчеркнул Юрчишин.
Депутат добавил, что в Конституции Украины прописана цель вступить в НАТО. Поэтому власть должна продумать все дальнейшие шаги и взвесить, не мешают ли они стратегической цели.
"В 2017 году было аналогичное обращение парламента предыдущего созыва, США не ответили", – сообщил Юрчишин.
Сотрудничество с США
Участник группы "Справедливость" в Верховной Раде Украины акцентировал, что есть и другие пути получения бонусов, которые предоставляет статус ОСП НАТО и украинская дипломатия уже движется в этом направлении. Говорится о:
- заключение расширенного соглашения, которое дает дополнительное финансирование и скидки на закупку вооружения в США;
- сотрудничество в области производства оружия.
"Упрощать этот вопрос не стоит. Мы пока не имеем никаких гарантий, что наше обращение будет положительно оценено и адекватно отреагировано США", – резюмировал Юрчишин.
Юрчишин о статусе ОСП НАТО для Украины: смотрите видео
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