Звезда Playboy Памела Андерсон призналась, что в 2012 году Владимир Путин приглашал ее на свою инаугурацию.

Об этом известная 50-летняя американская актриса рассказала в комментарии The Sun.

Памела Андерсон отметила, что знакома с Владимиром Путиным еще с 2009 года. Тогда он был премьер-министром Российской Федерации.

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В 2009 году звезда эротического журнала написала главе российского правительства письмо, в котором просила запретить импорт в Россию кожи канадских тюленей. Как известно, актриса борется за права животных.

Кроме того, по словам Андерсон, Владимир Путин в 2012 году приглашал ее на инаугурацию в качестве специального гостя и просил подарить ему цветы.

Когда ее спросили, имела ли она отношения с нынешним главой Кремля, Памела четко сказала, подчеркнув, что отношений с Путиным не было. Но она не отрицала, что имеет большие отношения с Россией.

Нет! Но на самом деле он хотел, чтобы я приехала на инаугурацию и подарила ему цветы,

– сказала Андерсон.

К слову, в интервью журналисту Памела Андерсон также рассказала о том, что у нее был роман с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером и другими.



Памела Андерсон рассказала о приглашении от Путина

К слову, в сентябре 2015 году в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин променял бывшую гимнастку Алину Кабаеву на новую спортсменку – российскую спортсменку-боксёра Наталью Рагозину.



А в марте 2016 года, по информации различных изданий, Путин закрутил роман с американкой-предпринимателем китайского происхождения Венди Денг. Возлюбленная Путина – бывшая жена медиамагната Руперта Мердока.