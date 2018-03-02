Зірка Playboy Памела Андерсон зізналася, що у 2012 році Володимир Путін запрошував її на свою інавгурацію.

Про це відома 50-річна американська актриса розповіла у коментарі The Sun.

Памела Андерсон зазначила, що знайома з Володимиром Путіним ще з 2009 року. Тоді він був прем'єр-міністром Російської Федерації.

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У 2009 році зірка еротичного журналу написала главі російського уряду листа, в якому просила заборонити імпорт до Росії шкіри канадських тюленів. Як відомо, актриса бореться за права тварин.

Окрім того, за словами Андерсон, Володимир Путін у 2012 році запрошував її на інавгурацію в якості спеціального гостя і просив подарувати йому квіти.

Коли її запитали, чи мала вона стосунки з теперішнім главою Кремля, Памела чітко заперечила, підкресливши, що стосунків з Путіним не мала. Але вона не заперечила, що має великі відносини з Росією.

Ні! Але, насправді, він хотів, щоб я приїхала на інавгурацію і подарувала йому квіти,

– сказала Андерсон.

До слова, в інтерв'ю журналісту Памела Андерсон також розповіла про те, що мала роман з Джуліаном Ассанжем, Х'ю Хефнером та іншими.

Памела Андерсон розповіла про запрошення від Путіна

До слова, у вересні 2015 року у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін проміняв колишню гімнастку Аліну Кабаєву на нову спортсменку – російську боксерку Наталію Рагозіну.



А в березні 2016 року, за інформацією різних видань, Путін закрутив роман з американкою-підприємцем китайського походження Венді Денг. Кохана Путіна — колишня дружина медіамагната Руперта Мердока.