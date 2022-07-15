Памяти Ратушного: в Киеве появится ландшафтный заказник "Протасов Яр"

Киевсовет одобрил решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр". Поддержали подобную инициативу 85 депутатов.

По словам киевского мэра Виталия Кличко, создание заказника – это почтение памяти активиста Романа Ратушного. Также это свидетельствует о том, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, не было напрасным.

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Участие в проекте принимал и Роман Ратушный

Как рассказал Кличко, над проектом этого решения киевские власти работали вместе с Романом Ратушным. Последний, собственно, боролся за сохранение Протасового Яра как зеленой зоны столицы. А недавно активист героически погиб, защищая Украину от нашествия российских варваров.

Создание заказника – это чтение памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным. "Протасов Яр" спасли от застройки. Он ландшафтный заказник! И будет радовать не одно поколение киевлян,

– подчеркнул Кличко.



По словам Кличко, создание заказника "Протасов Яр" – честь памяти Романа Ратушного / Фото КГГА

Что известно о Романе Ратушном

Роману Ратушному было 24 года. Он возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр". И именно эту территорию защищал от застройки.

После полномасштабной войны России Роман стал разведчиком в 93 ОМБр "Холодный Яр". Защитник погиб 9 июня, находясь в составе боевой группы и выполняя боевое задание

Отец Романа Тарас Ратушный рассказал, что доклад об обстоятельствах смерти – противоречивый.

16 июня прощание с Героем состоялось в Протасовом Яру. А 18 числа Романа похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

О горькой потере написал ряд украинских деятелей. В частности, память Романа Ратушного почтили украинские режиссеры и актеры. Среди них – Ирина Целик, Наталья Ворожбит, Ирма Витовская-Ванца и Олег Сенцов.

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