Памятник Дюку Ришелье в Одессе обкладывают мешками с песком

В Одессе продолжают укреплять город, чтобы противостоять врагу. Баррикады строятся не только возле государственных учреждений, но и культовых памятников. Так, Дюк Ришелье "обложен" мешками с песком.

В телеграм-канале "Одесса. Официально" выложили несколько фото, на которых можно увидеть, как пытаются защитить памятник Дюку Ришелье. Коммунальщики аккуратно обложили его мешками с песком.

Читайте также Ночь в Одессе прошла спокойно, – спикер Одесской областной военной администрации

Обыденность военного времени: работники департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, КП "Городские дороги" и КП "Сервисный центр" обкладывают символ Одессы, памятник герцогу Ришелье, мешками с песком,

– говорится в сообщении.

На такой шаг горожане идут, ведь знают, что от оккупантов можно ожидать чего угодно. И очень не хотелось бы потерять вследствие бомбардировок символ Одессы.



В Одессе мешками обкладывают памятник Дюку Ришелье / Фото телеграм-канал "Одесса. Официально"



В Одессе мешками обкладывают памятник Дюку Ришелье / Фото телеграм-канал "Одесса. Официально"

Отметим, что накануне статую Иисуса Христа вывезли из Армянского собора во Львове. Как сообщают во Львовском городском совете, это вынужденные действия, направленные на защиту культурного наследия города.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!