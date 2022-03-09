У телеграм-каналі "Одеса. Офіційно" виклали кілька фото, на яких можна побачити, як намагаються захистити пам'ятник Дюкові Рішельє. Комунальники акуратно обклали його мішками з піском.
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Буденність воєнного часу: працівники департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, КП "Міські дороги" та КП "Сервісний центр" обкладають символ Одеси, пам'ятник герцогові Рішельє, мішками з піском,
– йдеться у повідомленні.
На такий крок містяни ідуть, адже знають, що від окупантів можна очікувати чого завгодно. І дуже не хотілося б втратити внаслідок бомбардувань символ Одеси.
В Одесі мішками обкладають пам'ятник Дюкові Рішельє / Фото телеграм-канал "Одеса. Офіційно"
В Одесі мішками обкладають пам'ятник Дюкові Рішельє / Фото телеграм-канал "Одеса. Офіційно"
Зазначимо, що напередодні статую Ісуса Христа вивезли з Вірменського собору у Львові. Як повідомляють у Львівській міській раді, це вимушені дії, спрямовані на захист культурної спадщини міста.
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