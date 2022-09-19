Пророссийские силы увидели призыв "сохранить историю", – активист о последних заявлениях Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов не намерен решать вопросы с российскими памятниками советского и имперского прошлого. Глава города пытается начать подготовку к выборам.

Пророссийские силы в Одессе видят в предложениях Труханова о создании "мемориального" парка "имперского прошлого" призыв к сохранению "исторического наследия". Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель из Одессы и активист "Автомайдана" Артак Григорян.

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Активист отметил, что после того, как тема приобрела общественный резонанс, Труханов "высказался категорически".

Сказал, что таким достопримечательностям нет места в Одессе, что после российской агрессии нам нужно пересмотреть историю, искать новые смыслы. Это было положительным проявлением со стороны властей. Вчера господин Труханов написал пост до общественных слушаний. В нем он специально захотел написать, что нужно сделать какой-нибудь мемориальный парк, в который хочет перенести памятники,

– отметил Григорян.

По его словам, пророссийские силы увидели в этом призыв, что "не нужно уничтожать историю".

"Господин Труханов снова хочет играть на исторической теме и не делать ничего. Он хочет навязать мнение, что одесситы не хотят и не знают, что делать с такими памятниками. Это будет затягивание времени, пока кто-то не развяжет это вопрос вместо городских властей, которые должны это сделать", – добавил общественный деятель.

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По его мнению, такая "позиция" обусловлена подготовкой к следующим выборам.

"Это все делается для электората, и господин Труханов это понимает. Он может получить не только свой старый электорат, но и попытаться получить новый – проукраинский. Поэтому он может быть более радикальным в своих проукраинских взглядах и работать над тем электоратом, который был до этого ", – резюмировал Григорян.

Памятник Екатерине II в Одессе: что известно

В мае на сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию, чтобы снести памятник российской императрице Екатерине II. Петиция набрала более 26,5 тысячи голосов. Владимир Зеленский ответил на петицию. Он обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.

Однако мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против демонтажа памятника. Он заявил, что такое решение не имеет смысла.

12 сентября памятник облили краской. Этот жест являлся очередной попыткой привлечь внимание власти к тому, что эта скульптура не нужна городу.

Из-за скандала вокруг памятника Екатерине II мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что хочет создать парк "Имперского и Советского прошлого".

В то же время под памятником прошла акция протеста. Люди пришли с плакатами и построились под памятником. На митинге были такие лозунги: "путин = екатерина", "Убийца", "Российского не должно быть среди украинцев". Впоследствии к участникам акции пришли правоохранители. После общения с ними люди разошлись.

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