Проросійські сили в Одесі вбачають у пропозиціях Труханова щодо створення "меморіального" парку "імперського минулого" заклик до збереження "історичної спадщини". Про це 24 каналу розповів громадський діяч з Одеси та активіст "Автомайдану" Артак Григорян.

Зверніть увагу Президента просять звернути увагу на дії мера Одеси Труханова: зареєстровано петицію

Активіст зазначив, що після того, як тема набула суспільного резонансу, Труханов "висловився категорично".

Сказав, що таким пам'яткам немає місця в Одесі, що після російської агресії нам треба переглянути історію, шукати нові смисли. Це було позитивним проявом з боку влади. Вчора пан Труханов написав пост до громадських слухань. У ньому він спеціально захотів написати, що потрібно зробити якийсь меморіальний парк, у який хоче перенести пам'ятники,

– зазначив Григорян.

За його словами, проросійські сили побачили у цьому заклик, що "не потрібно знищувати історію".

"Пан Труханов знову хоче грати на історичній темі й не робити нічого. Він хоче нав'язати думку, що одесити не хочуть і не знають, що робити з такими пам'ятниками. Це буде затягування часу доти, поки хтось не розв'яже це питання замість міської влади, яка повинна це зробити", – додав громадський діяч.

Чому Труханов хоче створити комплекс про імперське минуле Одеси: дивіться відео

На його думку, така "позиція" обумовлена підготовкою до наступних виборів.

"Це все робиться для електорату, і пан Труханов це розуміє. Він може здобути не лише свій старий електорат, але й спробувати здобути новий – проукраїнський. Тому він може бути більш радикальним у своїх проукраїнських поглядах й працювати над тим електоратом, який був до того", – резюмував Григорян.

Пам'ятник катерині ІІ в Одесі: що відомо

У травні на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію, щоб знести пам'ятник російській імператриці катерині ІІ. Петиція набрала понад 26,5 тисячі голосів. Володимир Зеленський відповів на петицію. Він звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.

Однак мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти демонтажу пам'ятника. Він заявив, що таке рішення не має сенсу.

12 вересня пам'ятник облили фарбою. Цей жест був черговою спробою привернути увагу влади до того, що ця скульптура не потрібна місту.

Через скандал навколо пам'ятника катерині ІІ мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що хоче створити парк "Імперського та Радянського минулого".

Водночас під пам'ятником відбулася акція протесту. Люди прийшли з плакатами та вишикувалися під пам'ятником. На мітингу були такі гасла: "путін = катерина", "Вбивця", "Російського не має бути серед українців". Згодом до учасників акції прийшли правоохоронці. Після спілкування з ними люди розійшлися.

Вас також може зацікавити – росіяни почали тиснути на путіна: дивіться відео