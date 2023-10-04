Люди возмущены: в Тернопольской области установили памятник воинам УПА с ошибками

В Борщеве Тернопольской области городской совет провел реконструкцию могилы павшим воинам УПА. Однако на новом памятнике на граните вместо слова "героям" отчеканено слово "Гером".

О курьезе с гранитной плитой рассказала в фейсбуке местная волонтерка Кристина Яворская. Она рассказала, что в канун Дня защитников Украины пришла посмотреть, как провели реконструкцию могилы, однако была шокирована и ошибкой, и состоянием самого места.

Смотрите также Умер зять Степана Бандеры: Андрей Куцан ушел из жизни в Германии

Люди возмущены состоянием могилы

Яворская сообщила, что после реконструкции могила осталась запущенной – кроме установки памятника с ошибками, на месте захоронения продолжают расти сорняки.

Здесь "прекрасно" все: от ошибок в словах до сорняков на могиле. Борщевский городской совет потратил бюджетные деньги на реконструкцию могилы бойцов УПА,

– написала Кристина Яворская.



Как выглядит могила после реконструкции / Фейсбук Кристины Яворской

Городские власти пообещали новый памятник

В Борщевском городском совете сказали журналистам, что не знали о том, что памятник сделан с ошибками. Мэр города сообщил, что уже связался с предприятием, которое производило плиту и они переделают ее с правильной надписью бесплатно.

Также он сказал, что на памятник денег из городского бюджета не выделялось: его сделали за средства благотворителей.

До конца недели на могиле будет стоять новый памятный знак. В Борщеве мы имеем фирму, которая производит надгробные плиты из гранита. Они делали также и эту плиту, не заметили и не заметили, как совершили ошибку в слове. Они обязались все переработать бесплатно,

– сказал Игорь Чопик.

Могилу шестерым воинам УПА из Борщева и окрестностей установили в 1947 году, но во времена СССР она была частично разрушена. После провозглашения независимости Украины захоронения самостоятельно восстановили местные жители, а в этом году городской совет провел реконструкцию могилы.



