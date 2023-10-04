Про курйоз з гранітною плитою розповіла у фейсбуці місцева волонтерка Христина Яворська. Вона розповіла, що напередодні Дня захисників України прийшла подивитися, як провели реконструкцію могили, проте була шокована і помилкою, і станом самого місця.

Дивіться також Помер зять Степана Бандери: Андрій Куцан пішов з життя у Німеччині

Люди обурені станом могили

Яворська повідомила, що після реконструкції могила залишилася занедбаною – окрім встановлення пам'ятника з помилками, на місці поховання продовжують рости бур'яни.

Тут "прекрасно" все: від помилок в словах до бур'янів на могилі. Борщівська міська рада витратила бюджетні гроші на реконструкцію могили бійців УПА,

– написала Христина Яворська.



Як виглядає могила після реконструкції / фейсбук Христини Яворської

Міська влада пообіцяла новий пам'ятник

У Борщівській міській раді сказали журналістам, що не знали про те, що пам'ятник виготовлений з помилками. Мер міста повідомив, що вже зв'язався з підприємством, яке виготовляло плиту й вони перероблять її з правильним надписом безкоштовно.

Також він сказав, що на сам пам'ятник грошей з міського бюджету не виділялося: його зробили за кошти благодійників.

До кінця тижня на могилі стоятиме новий пам'ятний знак. У Борщеві ми маємо фірму, яка виготовляє надгробні плити з граніту. Вони робили також і цю плиту, не зауважили і не помітили, як зробили помилку в слові. Вони зобов'язалися все переробити безкоштовно,

– сказав Ігор Чопик.

Довідка. Могилу шістьом воїнам УПА з Борщева та околиць встановили у 1947 році, але за часів СРСР її було частково зруйновано. Після проголошення незалежності України поховання самостійно відновили місцеві жителі, а цьогоріч міська рада провела реконструкцію могили.



