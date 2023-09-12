Видео с казнью воина появилось в сети в марте. На нем тот методически докуривает сигарету и выкрикивает проукраинский лозунг, после чего его расстреливают.
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Жест поддержки от грузина
В клинике Акаки Целосани в столице Грузии Тбилиси установили памятник, посвященный Александру Мациевскому. Это герой, погибший от российских пуль после слов "Слава Украине". Постамент изображает воина непосредственно перед моментом казни – именно тогда, когда он докуривал свою сигарету.
Снайпер из 119 бригады ТРО стал символом несокрушимости украинского духа в борьбе против оккупантов. Александр понимал все последствия своих действий, но не побоялся плюнуть в лицо врагу. Теперь же его увековечили в виде памятника.
Александр не боялся захватчиков / фото Юлии Овчаренко
Александр Мациевский воевал в Донецкой области. В последний раз на связь с матерью мужчина выходил 30 декабря 2022 года. На следующий день он пошел на задание с собратьями и не вернулся. Похоронили героя 14 февраля 2023 года.
Мир помнит поступок героя
- В Киеве на улице Банковой создали стенопись в честь расстрелянного Александра Мациевского. Его изобразил французский художник Кристиан Гуэми.
- Финский художник Кай Стенвалл нарисовал картину, где изобразил последние секунды жизни казненного военного. Художник назвал ее "Памяти украинского Героя".
- Владимир Зеленский посмертно предоставил Александру Мациевскому звание Героя Украины. Следует добавить, что у 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать.