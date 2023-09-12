Відео зі стратою воїна з'явилося у мережі у березні. На ньому той методично докурює цигарку та викрикує проукраїнське гасло, після чого його розстрілюють.

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Жест підтримки від грузина

У клініці Акакі Цілосані у столиці Грузії Тбілісі встановили пам'ятник, присвячений Олександру Мацієвському. Це герой, що загинув від російських куль після слів "Слава Україні". Постамент зображує воїна безпосередньо перед моментом страти – саме тоді, коли той докурював свою цигарку.

Снайпер з 119 бригади ТрО став символом незламності українського духу у боротьбі проти окупантів. Олександр розумів всі наслідки своїх дій, але не побоявся плюнути в обличчя ворогу. Тепер же його увіковічили у вигляді пам'ятника.

Олександр не боявся загарбників / фото Юлії Овчаренко

Олександр Мацієвський воював на Донеччині. Востаннє на зв'язок з матір'ю чоловік виходив 30 грудня 2022 року. Наступного дня він пішов на завдання з побратимами та не повернувся. Поховали героя 14 лютого 2023 року.

Світ пам'ятає вчинок героя