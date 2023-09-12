Відео зі стратою воїна з'явилося у мережі у березні. На ньому той методично докурює цигарку та викрикує проукраїнське гасло, після чого його розстрілюють.
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Жест підтримки від грузина
У клініці Акакі Цілосані у столиці Грузії Тбілісі встановили пам'ятник, присвячений Олександру Мацієвському. Це герой, що загинув від російських куль після слів "Слава Україні". Постамент зображує воїна безпосередньо перед моментом страти – саме тоді, коли той докурював свою цигарку.
Снайпер з 119 бригади ТрО став символом незламності українського духу у боротьбі проти окупантів. Олександр розумів всі наслідки своїх дій, але не побоявся плюнути в обличчя ворогу. Тепер же його увіковічили у вигляді пам'ятника.
Олександр не боявся загарбників / фото Юлії Овчаренко
Світ пам'ятає вчинок героя
- У Києві на вулиці Банковій створили стінопис на честь розстріляного Олександра Мацієвського. Його зобразив французький художник Крістіан Ґуемі.
- Фінський художник Кай Стенвалл намалював картину, де зобразив останні секунди життя страченого військового. Митець назвав її "Пам'яті українського Героя".
- Володимир Зеленський посмертно надав Олександру Мацієвському звання Героя України. Варто додати, що у 42-річного Героя залишився 19-річний син та мати.