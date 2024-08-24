Девочка с цветами вместо Щорса: известный художник сделал подарок Украине ко Дню Независимости
На постаменте в Киеве, где когда-то стоял советский командир Николай Щорс, французский художник установил новую скульптуру. Собственно, его работа "Девочка с подсолнухами" – подарок украинцам ко Дню Независимости.
Зовут художника Джеймс Коломина. Красная девочка, что на пустом постаменте сажает цветы, символизирует обновление и надежду для нашего государства, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Украина ратифицировала Римский статут: что это значит и есть ли угрозы для наших военных
Обновление постамента, где стоял Щорс
По замыслу инсталляция Коломина символизирует светлое будущее и знаменует новую эру для страны, эру свободы и гордости.
Подсолнухи, один из символов Украины, олицетворяют стойкость и решимость украинского народа восстанавливать страну и процветать, несмотря на трудности.
Соответствующая работа является данью независимости Украины и призывом к солидарности и надежде на лучшие дни.
Как выглядит постамент в Киеве, где раньше стоял Щорс / Фотографии предоставлены 24 Каналу
Для Джеймса Коломина этот проект имеет личное символическое значение. Тулуза – город во Франции, откуда происходит художник, – является побратимом Киева.
Своим творчеством Коломина показывает невидимое, разоблачая жестокость войны и ее трагические последствия для невинных людей. Его инсталляции, установлены в разных местах Киева, являются актами солидарности с украинской нацией, погрузившейся в насилие, которого она не выбирала.
Это насилие иллюстрирует ярость Путина, военного преступника, готового пожертвовать невинными жизнями ради своих амбиций. Мои работы – это акт сопротивления против отношения человека, который открыто высмеивает страдания других,
– объяснял художник.
Смотрите также "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России
Напоследок вспомним, что в начале полномасштабного вторжения Джеймс несанкционированно установил скульптуру Путина на игрушечном танке в песочнице Люксембургского сада в Париже.
С тех пор она несколько раз переезжала в разные места, в частности успела побывать в Риме, Брюсселе, Нью-Йорке и других уголках планеты.