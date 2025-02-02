"Статус-кво неприемлем": Рубио выдвинул ультиматум по Панамскому каналу
Новый государственный секретарь США Марко Рубио 1 февраля прибыл в Панаму. Американский дипломат встретился с президентом страны Хосе Раулем Мулино, сказав ему, что "влияние Китая угрожает Панамскому каналу".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материалы Reuters и "Голос Америки".
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Что делал Рубио в Панаме
Журналисты "Голоса Америки" отметили, что поездка Марка Рубио в Панаму является первым официальным визитом главного американского дипломата на новой должности.
По словам специального посланника США по вопросам Латинской Америки Маурисио Клавер-Кароне, это первый случай за более чем 100 лет, когда госсекретарь США совершил свой первый официальный визит в должности в Латинскую Америку.
Эксперты отмечают, что визит госсекретаря США частично направлен на противодействие растущему влиянию Китая в регионе. Кроме того, Рубио намерен продвинуть идею Дональда Трампа, который стремится восстановить контроль над Панамским каналом и усилить усилия по сдерживанию нелегальной миграции.
В частности, Дональд Трамп утверждает, что Китай якобы контролирует Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океан. Панама это отрицает, настаивая, что управляет каналом беспристрастно для всех морских перевозчиков.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, свою очередь, исключил любые обсуждения с Марко Рубио вопрос контроля канала.
Я не могу вести переговоры и тем более не могу начать процесс переговоров по каналу. Это запечатано. Канал принадлежит Панаме,
– сказал панамский президент.
Некоторые аналитики предостерегают, что Китай использует экономическую и неэкономическую тактику по всему Западному полушарию, чтобы расширить свое влияние, что вызывает беспокойство относительно национальной безопасности в США.
Кроме того, аналитики предостерегают, что прямые иностранные инвестиции Китая в Латинскую Америку и Карибский бассейн значительно выросли, ссылаясь на примерно 160 миллиардов долларов китайских инвестиций за последние 15 лет.
Как поговорили Рубио и президент Панамы
Во время встречи Марко Рубио сказал президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что, по мнению Дональда Трампа, в управлении Панамского канала необходимы немедленные изменения, иначе США "будут действовать".
В свою очередь, правительство Панамы решительно отрицает передачу Панамского канала в эксплуатацию Китаю и настаивает на том, что управляет каналом справедливо для всех судов.
Хотя сам канал управляется Панамой, двумя портами с обеих сторон управляет публичная гонконгская компания CK Hutchinson. В то же время другими портами поблизости управляют частные компании из Соединенных Штатов, Сингапура и Тайваня.
Стоит отметить, что после визита в Панаму госсекретарь США Марко Рубио должен также встретиться с президентом Сальвадора Найибом Букеле, президентом Коста-Рики Родриго Чавесом, президентом Гватемалы Бернардо Аревало и президентом Доминиканы Луисом Абинадером.