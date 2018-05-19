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Panasonic представила камеру для съемки на глубине

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LUMIX Digital Camera DC-FT7
LUMIX Digital Camera DC-FT7 / panasonic.com

Компания Panasonic представила новую камеру LUMIX Digital Camera DC-FT7, которая может работать под водой на глубине до 31 метра.

Об этом пишет tehnot.com.

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Эта камера имеет очень компактные размеры и весит всего 319 г. Ею можно снимать 4К-видео, а также фотографии с разрешением 20,4 Мп (f/3.3-5.9). Также камера может выполнять функцию Panasonic 4K Photo, то есть аппарат может "вытаскивать" изображения из видео (30 кадров в секунду), каждое такое фото – 8 Мп.

LUMIX Digital Camera DC-FT7

Камера поступит в продажу в июне

Digital Camera DC-FT имеет 3-дюймовый дисплей, электронный видоискатель, светодиодную вспышку. Кроме того, аппарат можно подключить к компьютеру или смартфону через Wi-Fi.

Камера поступит в продажу в первых числах июня. Ее можно будет купить в трех цветах: синем, черном и оранжевом. Стоимость – 450 долларов (примерно 11 700 гривен).

Digital Camera DC-FT: видео

 

Теги: Техно Бытовая техника Panasonic
Источник: 24 Канал
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