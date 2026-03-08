Силы обороны "минуснули" российский катер, "Панцирь" и пункты управления

Украинские Силы обороны 7 – 8 марта нанесли серию ударов по военным объектам России на временно оккупированных территориях и в России. В частности был поражен зенитный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками.

Силы обороны продолжают уничтожать наступательный потенциал врага. О новых целях, которые поразили сообщает Генштаб.

Что известно о новых потерях врага?

По предварительным данным, в районе Новоозерного во временно оккупированном Крыму был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16. Окончательные результаты и масштабы повреждений пока уточняются.

Кроме этого, украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления беспилотными летательными аппаратами врага. В частности, был поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского в оккупированном Крыму.

Также под удар попали пункты управления беспилотниками в населенных пунктах Дунайка в Белгородской области России, в районе Гуляйполя Запорожской области и Селидово на временно оккупированной части Донецкой области.

Также украинские силы ударили по командно-наблюдательным пунктам российских подразделений в районах Нижнего Рогачика в Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидовом Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что системные удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и военной инфраструктуре окупантов снижают его возможности координировать войска, управлять беспилотниками и вести боевые действия.

