Силы обороны "минуснули" российский катер, "Панцирь" и пункты управления
- Украинские Силы обороны совершили атаки на зенитный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления беспилотниками на оккупированных территориях и России.
- Удары были нанесены по пунктам управления беспилотниками на ТОТ и России.
Украинские Силы обороны 7 – 8 марта нанесли серию ударов по военным объектам России на временно оккупированных территориях и в России. В частности был поражен зенитный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками.
Силы обороны продолжают уничтожать наступательный потенциал врага. О новых целях, которые поразили сообщает Генштаб.
Смотрите также Минус почти тысяча оккупантов и техника: потери врага на 8 марта
Что известно о новых потерях врага?
По предварительным данным, в районе Новоозерного во временно оккупированном Крыму был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16. Окончательные результаты и масштабы повреждений пока уточняются.
Кроме этого, украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления беспилотными летательными аппаратами врага. В частности, был поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского в оккупированном Крыму.
Также под удар попали пункты управления беспилотниками в населенных пунктах Дунайка в Белгородской области России, в районе Гуляйполя Запорожской области и Селидово на временно оккупированной части Донецкой области.
Также украинские силы ударили по командно-наблюдательным пунктам российских подразделений в районах Нижнего Рогачика в Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидовом Донецкой области.
В Генштабе отмечают, что системные удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и военной инфраструктуре окупантов снижают его возможности координировать войска, управлять беспилотниками и вести боевые действия.
Какие еще значительные потери недавно понес враг?
В ночь на 5 марта ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Кроме того, украинские морские беспилотники и дроны нанесли серьезные потери российским войскам, уничтожив системы управления и связи на платформе "Сиваш".
Во время атаки 2 марта Силы обороны Украины повредили два российских фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Атака на российскую базу с использованием более 200 беспилотников привела к значительным разрушениям.
Еще на днях ранее Силы беспилотных систем и ССО уничтожили российскую РЛС "Каста" на Запорожье. Важно, что РЛС "Каста" предназначена для контроля воздушного пространства и способна выявлять до 20 воздушных целей в минуту, поэтому ее уничтожение облегчит работу украинских пилотов.