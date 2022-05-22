"Панциры", С-300, С-400 и военные со всей России: оккупанты бросили все силы на Донбасс

Российские захватчики делают все возможное, чтобы в войне против Украины выполнить хотя бы план-минимум. Рашисты мечтают о сухопутной связи с Крымом и полном контроле над Донецкой и Луганской областями.

Российские кафиры продолжают упорно идти вперед даже несмотря на провальные попытки продвинуться и большие потери. Враг хочет достичь своих целей любой ценой.

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Россияне бросают все силы на Донбасс

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, кафиры бросили все свои силы на Донецкое и Луганское направление. Туда россияне перебросили атакующие Харьков части, а также подразделения, которые осуществляли блокаду Мариуполя. Также в штурмах принимают участие участники вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР, новые мобилизованные солдаты, а также кадыровцы.

Они всех бросают сюда, взимается колоссальное количество техники: "Панцири", комплексы С-300 и С-400. Постоянно пытаются прорвать нашу линию обороны. Круглосуточно продолжаются обстрелы,

– рассказал Гайдай.

Северодонецк русские оккупанты превращают во второй Мариуполь. Город находится под постоянным огнем артиллерии, враг сбрасывает на него бомбы, танки просто стряхивают по ближайшим домам мирных украинцев.

Российские кафиры уже даже не делают вид, что кого-то якобы "спасают". Они целенаправленно уничтожают мирное население и гражданские здания исключительно с одной целью – захватить территорию.

Сейчас Луганщина стала форпостом, который берет на себя большие удары россиян и позволяет спокойно проводить зачистку наших населенных пунктов в Харьковской области и дает хоть небольшую возможность для наших воинов Донецкой области лучше закрепиться.

Также Гайдай добавил, что враг и дальше будет использовать тактику "выжженной земли" и надеяться на грубую силу – победить ВСУ военным мастерством решить решить не смогут никогда.

Новости с фронта: коротко о главном

В Россию из Сирии прибыли специалисты по "бочковым" бомбам. Они намерены помогать рашистам уничтожать украинские города.

На Восточном направлении решисты шли в атаку 1 раз, потеряли 9 солдат, многие техники и отступили.

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