Детали от Монастырского

На фоне информации о возможном нападении России полицейские будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Увеличение полицейского присутствия в городах и селах дает добропорядочным людям уверенность, а для тех, которые настроены на определенные правонарушения, является предостережением,

– рассказал Монастырский.

Эффективность таких мер подтверждают недавние учения правоохранителей в поселке Каланчак Херсонской области. В течение недели тренировок к полицейским не поступило ни одно сообщение о краже в этом населенном пункте, а также соседних.

Полицию перевели в усиленный режим

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с 14 по 19 февраля правоохранители будут работать в усиленном режиме. Это означает, что на улицах увеличат количество патрулей, откроют дополнительные ситуационные центры, а объекты критической инфраструктуры и органов власти возьмут под охрану.

Последние новости о возможной эскалации

В Пентагоне заявили, что Россия увеличила количество своих войск у границ Украины и в Беларуси.

В то же время в российском Министерстве обороны говорят, что завершили ряд военных учений. Поэтому часть контингента возвращается на места постоянной дислокации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в ближайшее время Россия не нападет. Поэтому украинцам не следует паниковать.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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