Деталі від Монастирського

На тлі інформації про можливий напад Росії поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Збільшення поліцейської присутності в містах та селах дає добропорядним людям впевненість, а для тих, що налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою,

– розповів Монастирський.

Ефективність таких заходів підтверджують нещодавні навчання правоохоронців у селищі Каланчак Херсонської області. Впродовж тижня тренувань до поліцейських не надійшло жодне повідомлення про крадіжку у цьому населеному пункті, а також сусідніх.

Поліцію перевели у посилений режим

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з 14 по 19 лютого правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Це означає, що на вулицях збільшать кількість патрулів, відкриють додаткові ситуаційні центри, а об'єкти критичної інфраструктури та органів влади візьмуть під охорону.

Останні новини про можливу ескалацію

У Пентагоні заявили, що Росія збільшила кількість своїх військ біля кордонів України та в Білорусі.

Водночас у російському міністерстві оборони кажуть, що завершили низку військових навчань. Тому частина контингенту повертається на місця постійної дислокації.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що найближчим часом Росія не нападе. Тому українцям не слід панікувати.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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