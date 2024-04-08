Об инциденте написали местные СМИ. Они отметили, что во время обрушения моста на нем находились два транспортных средства. Речь идет о грузовике и легковом авто. Смотрите момент обвала сооружения дальше.
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В Смоленской области обвалился мост
Панинский мост обвалился: смотрите видео момента падения
Как выяснилось впоследствии, в результате падения моста погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Среди них – ребенок 2010 года рождения. Пока неизвестно, почему мост обвалился.
В то же время поступила информация о том, что без газа остались восемь тысяч человек. Произошло это потому, что во время обвала моста повреждения получила также газовая труба. Сам мост проходил над железнодорожными путями Москва – Минск. Поэтому движение по ним решили остановить из логических соображений.
По имеющейся информации, жертва обрушения Панинского моста – женщина. Она как раз ехала за ребенком в детский сад. Интересно, что ее муж – российский захватчик, который отправился в Украину убивать. Говорят, что ему уже сообщили о том, что жена погибла.
К слову, сетью немного раньше гулял другой ролик. Его выдавали за якобы момент обрушения Панинского моста в Вязьме. Впрочем, стало известно, что этому ролику около 5 лет. Сняли его в городе Свободный, что в Амурской области.
Мост должны были обследовать, но
- Начнем с того, что Панинский мост соединяет центр Вязьмы и промышленные микрорайоны Московский и Юбилейный. А обвалиться он мог из-за банальной старости.
- Построили этот объект в 1980 году. А в 2018 году власти пообещали, что проведут капитальный ремонт дорожного покрытия. Должны были для этого даже выделить 10 миллионов рублей.
- Интересно, что местные жители в органы власти неоднократно обращались. Они просили, чтобы провели ремонт путепроводов. Спустя шесть лет уже начали готовить аукцион, чтобы провести ремонтные работы. Правда, сооружение решило, что пора прощаться.
- Напоследок заметим, что Панинский мост в 2023 году должны были обследовать. На это даже выделили 1,5 миллиона рублей.