Об инциденте написали местные СМИ. Они отметили, что во время обрушения моста на нем находились два транспортных средства. Речь идет о грузовике и легковом авто. Смотрите момент обвала сооружения дальше.

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В Смоленской области обвалился мост

Панинский мост обвалился: смотрите видео момента падения

Как выяснилось впоследствии, в результате падения моста погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Среди них – ребенок 2010 года рождения. Пока неизвестно, почему мост обвалился.

В то же время поступила информация о том, что без газа остались восемь тысяч человек. Произошло это потому, что во время обвала моста повреждения получила также газовая труба. Сам мост проходил над железнодорожными путями Москва – Минск. Поэтому движение по ним решили остановить из логических соображений.

По имеющейся информации, жертва обрушения Панинского моста – женщина. Она как раз ехала за ребенком в детский сад. Интересно, что ее муж – российский захватчик, который отправился в Украину убивать. Говорят, что ему уже сообщили о том, что жена погибла.

К слову, сетью немного раньше гулял другой ролик. Его выдавали за якобы момент обрушения Панинского моста в Вязьме. Впрочем, стало известно, что этому ролику около 5 лет. Сняли его в городе Свободный, что в Амурской области.

Мост должны были обследовать, но