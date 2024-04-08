Про інцидент написали місцеві ЗМІ. Вони зазначили, що під час обвалення мосту на ньому перебували два транспортні засоби. Мовиться про вантажівку й легкове авто. Дивіться момент обвалу споруди далі.

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У Смоленській області обвалився міст

Панінський міст обвалився: дивіться відео моменту падіння

Як з'ясувалося згодом, внаслідок падіння мосту загинула одна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Серед них – дитина 2010 року народження. Наразі невідомо, чому міст обвалився.

Водночас надійшла інформація про те, що без газу залишилися вісім тисяч осіб. Сталося це тому, що під час обвалу мосту пошкоджень зазнала також газова труба. Сам міст проходив над залізничними коліями Москва – Мінськ. Тому рух ними вирішили зупинити з логічних міркувань.

За наявною інформацією, жертва обвалення Панінського мосту – жінка. Вона якраз їхала по дитину у дитячий садочок. Цікаво, що її чоловік – російський загарбник, який відправився до України вбивати. Кажуть, що йому вже сповістили про те, що дружина загинула.

До слова, мережею трішки раніше гуляв інший ролик. Його видавали за буцімто момент обвалення Панінського мосту у Вязьмі. Втім, стало відомо, що цьому ролику близько 5 років. Зняли його у місті Вільний, що в Амурській області.

Міст мали обстежити, але