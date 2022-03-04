Pantone посвятил Украине два цвета: отгадайте какие

Компания Pantone определяет стандарты цвета в моде и дизайне. На нее ориентируются миллионы дизайнеров и производителей.

Весь мир сейчас на стороне Украины в нашей борьбе за свободу и независимость. Теперь и Pantone посвятил 2 оттенка Украине, чтобы поддержать народ в нашей борьбе против российских оккупантов и их главаря Путина.

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Голубизна свободы и желтый, заряжающий энергией

В частности, они изобразили "трендовые" оттенки в цвет украинского флага: голубой и желтый.

В соцсетях компании опубликовали пост, в котором выложили два фото: подсолнухи на фоне голубого неба на картинку с изображением флага Украины.

Два оттенка были посвящены национальным цветам флага: синему и желтому,

– подписали на сайте Pantone.

Синий специалисты Института Pantone назвали Freedom Blue ("свободный синий"), а желтый – Energizing Yellow ("бодрый желтый").



Новые цвета от Pantone / Фото Pantone

https://www.instagram.com/p/CapyFogO1Nb/?utm_source=ig_web_copy_link

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