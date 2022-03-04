Весь світ зараз на боці України у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Тепер і Pantone присвятив 2 відтінки Україні, щоб підтримати народ у нашій боротьбі проти російських окупантів та їхнього ватажка Путіна.
Увага Як у дні смерті генсеків: у Москві показуватимуть "Лебедине озеро" замість голлівудських фільмів
Блакить свободи і жовтий, що заряджає енергією
Зокрема, вони зобразили "трендові" відтінки у колір українського прапора: блакитний та жовтий.
У соцмережах компанії опублікували пост, у якому виклали два фото: соняшники на тлі блакитного неба та картинку із зображенням прапора України.
Два відтінки були присвячені національним кольорам прапора України: синьому та жовтому,
– підписали на сайті Pantone.
Синій фахівці Інституту Pantone назвали Freedom Blue ("вільний синій"), а жовтий – Energizing Yellow ("бадьорий жовтий").
Нові кольори від Pantone/ Фото Pantone
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!