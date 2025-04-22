Неожиданный факт из биографии Франциска сообщил украинский историк и журналист Александр Зинченко. По его словам, в 2023 году Папа пожертвовал деньги на "мавики" для украинских воинов, передает 24 Канал.

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Франциск задонатил на ВСУ

Два года назад Зинченко собирал средства на приобретение двух разведывательных дронов для 93-й бригады, когда позвонило доверенное лицо Папы. Этот человек сообщил Александру, что имеет благословение Франциска помочь, но попросил хранить это в тайне до определенного момента. Александр самостоятельно смог собрать деньги на два дрона, но доверенное лицо Понтифика дало средства на третий дрон – резервный.

Это был рождественский период, и дроны были самым заветным подарком для украинских военных. Поскольку они не могли лично поблагодарить Папу, солдаты дали Франциску кодовое имя – "Таинственный Санта".

Журналист уточнил, что деньги, пожертвованные понтификом, были его личными, а не Ватикана. Также он признался, что был абсолютно ошарашен, когда получил тот телефонный звонок. На какое-то время ему даже речь отобрало.

Зинченко заметил, что не стоит спешить с выводами относительно Франциска, ведь мы "не знаем всей информации о том, что он делал за кулисами публичности и что выражалось не в словах, а в делах".

История, которую я рассказал, является важной деталью для портрета Папы Франциска. Но это лишь одна деталь. В то же время я бы просил не рисовать плакатов тогда, когда задачей является нарисовать портрет. Там есть свет и тень. Плакаты в тень не заглядывают,

– подытожил историк.