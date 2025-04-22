Неочікуваний факт з біографії Франциска повідомив український історик та журналіст Олександр Зінченко. За його словами, у 2023 році Папа пожертував гроші на "мавіки" для українських воїнів, передає 24 Канал.

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Франциск задонатив на ЗСУ

Два роки тому Зінченко збирав кошти на придбання двох розвідувальних дронів для 93-ї бригади, коли зателефонувала довірена особа Папи. Ця людина повідомила Олександру, що має благословення Франциска допомогти, але попросила зберігати це в таємниці до певного моменту. Олександр самотужки зміг зібрати гроші на два дрони, але довірена особа Понтифіка дала кошти на третій дрон – резервний.

Це був різдвяний період, і дрони були найзаповітнішим подарунком для українських військових. Оскільки вони не могли особисто подякувати Папі, солдати дали Францискові кодове ім’я – "Таємничий Санта".

Журналіст уточнив, що гроші, пожертвувані понтифіком, були його особистими, а не Ватикану. Також він зізнався, що був абсолютно ошелешений, коли отримав той телефонний дзвінок. На якийсь час йому навіть мову відібрало.

Зінченко зауважив, що не варто поспішати із висновками щодо Франциска, адже ми "не знаємо всієї інформації про те, що він робив за лаштунками публічності і що виражалося не в словах, а в справах".

Історія, яку я розповів, є важливою деталлю для портрета Папи Франциска. Але це лише одна деталь. Водначас я б просив не малювати плакатів тоді, коли задачею є намалювати портрет. Там є світло і тінь. Плакати у тінь не заглядають,

– підсумував історик.