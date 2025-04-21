В Ватикане назвали место, где умер Папа Франциск

Папа Римский скончался в Ватикане 21 апреля. Понтифик ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Где умер Папа Римский

Папа Франциск умер дома в своей квартире в резиденции Святой Марты в Ватикане. Причину смерти понтифика не сообщали, однако, вероятно, о ней объявят около 20:00 – 21:00.

Чтобы верующие могли попрощаться с Папой Франциском, его тело могут перенести в Ватиканскую базилику в среду, 23 апреля, утром.

Напомним, что Папа Римский 14 февраля 2025 года был госпитализирован в поликлинику Агостино Джемелли. До того он несколько дней страдал от приступа бронхита. После госпитализации врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

В течение 38 дней Папа Франциск продолжал лечение, а 22 марта – вернулся в свою ватиканскую резиденцию в Каса Санта-Марта, чтобы продолжить выздоровление.

Следует заметить, что с 20-летнего возраста Папа Франциск страдал от респираторных заболеваний. Причиной этого стало удаление части легкого, которая была поражена тяжелой респираторной инфекцией.

За день до смерти, в Пасхальное воскресенье, Папа Франциск выступил с речью. В Пасхальной службе он благословил тысячи людей на площади Святого Петра. В воскресенье Папа Римский также провел частную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, во время которой они обменялись пасхальными поздравлениями.