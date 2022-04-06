Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг

Папа Римский Франциск осудил "резню в Буче". Он поднял украинский флаг, отправленный из города.

Франциск подчеркнул, что последние новости о войне в Украине вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые зверства – резню в Буче.

Кстати Папа Франциск хочет посетить Украину еще во время войны: Ермак говорит, что решение – уже "на столе"

Он призвал остановить эту войну, оружие должно замолчать.

Флаг Папе привезли из Бучи

По словам Франциска, этот запятнанный флаг ему привезли из Бучи во вторник. Папа поцеловал флаг и поднял его перед многотысячной публикой.

Это с войны, именно из того погибшего города, Бучи,

– отметил Франциск.

Затем он попросил подойти к нему группу детей-беженцев. Папа подарил им шоколадные писанки.

Франциск отметил, что в войне в Украине мы наблюдаем бессилие Организации Объединенных Наций.

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