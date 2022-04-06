Франциск наголосив, що останні новини про війну в Україні замість того, щоб принести полегшення та надію, принесли нові звірства – різанину в Бучі.

До речі Папа Франциск хоче відвідати Україну ще під час війни: Єрмак каже, що рішення – вже "на столі"

Він закликав зупиніти цю війну, зброя повинна замовчати.

Прапор Папі привезли з Бучі

За словами Франциска, цей заплямований прапор йому привезли з Бучі у вівторок. Папа поцілував стяг та підніс його перед багатотисячною публікою.

Це з війни, саме з того загиблого міста, Бучі,

– зазначив Франциск.

Потім він попросив підійти до нього групу дітей-біженців. Папа подарував їм шоколадні писанки.

До речі, Франциск зауважив, що у війні в Україні ми спостерігаємо безсилля Організації Об’єднаних Націй.

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