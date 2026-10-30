Исторический прецедент: Папа Римский Лев XIV проголосовал на выборах в США

30 октября Папа Римский Лев XIV принял участие в промежуточных выборах в США, проголосовав по почте. Он стал первым понтификом в истории, принявшим участие в светских демократических выборах.

Как сообщил официальный Ватикан 30 октября, глава католической церкви воспользовался своим избирательным правом как действующий гражданин Соединенных Штатов.

Что известно об участии Папы в голосовании

"Его Святейшество выражает убеждение в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах", – отмечается в официальном заявлении.

Британский историк и автор нескольких книг о папстве Майкл Уолш в интервью CNN отметил, что этот случай не имеет аналогов в прошлом.

"Не думаю, что папы когда-либо ранее голосовали на демократических выборах",

– констатировал Майкл Уолш.

Официальные записи свидетельствуют, что понтифик зарегистрирован в качестве избирателя в городе Нью-Ленокс, пригороде Чикаго, где проживает его брат Джон.

В последние годы церковный иерарх участвовал как в республиканских, так и в демократических праймериз, а также голосовал на президентских выборах 2024 года.

После своего избрания на папский престол в мае 2025 года Лев XIV систематически призывает общество выражать гражданскую позицию. Понтифик неоднократно призывал не молчать о войне США и Израиля против Ирана, а также не соглашался с ужесточением иммиграционных правил Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в начале года высказывал резкую критику в адрес Льва XIV из-за этих разногласий. Впоследствии риторика американского лидера смягчилась, в частности на фоне заявлений о том, что старший брат понтифика Луи поддерживает политический курс нынешней администрации.

Напомним, что промежуточные выборы в США, запланированные на 3 ноября, определят состав Конгресса на последние два года президентского срока Дональда Трампа. Он уже даже пообещал миллион долларов за информацию о фальсификациях на выборах в США.