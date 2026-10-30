Історичний прецедент: Папа Римський Лев XIV проголосував на виборах у США

Як повідомив офіційний Ватикан 30 жовтня, глава католицької церкви скористався своїм виборчим правом як чинний громадянин Сполучених Штатів.

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Що відомо про участь Папи у голосуванні

"Його Святість висловлює переконання у праві та обов'язку громадян брати участь у демократичних процесах", – наголошується в офіційній заяві.

Британський історик і автор кількох книжок про папство Майкл Волш для CNN зазначив, що цей випадок не має аналогів у минулому.

Не думаю, що папи коли-небудь раніше голосували на демократичних виборах– констатував Майкл Волш.

Офіційні записи свідчать, що понтифік зареєстрований виборцем у місті Нью-Ленокс, передмісті Чикаго, де проживає його брат Джон.

Останніми роками церковний ієрарх брав участь як у республіканських, так і в демократичних праймериз, а також голосував під час президентських виборів 2024 року.

Після свого обрання на папський престол у травні 2025 року Лев XIV систематично закликає суспільство висловлювати громадянську позицію. Понтифік неодноразово закликав не мовчати щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, а також не погоджувався з посиленням імміграційних правил Білого дому.

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Президент США Дональд Трамп на початку року висловлював різку критику на адресу Лева XIV через ці розбіжності. Згодом риторика американського лідера пом'якшилася, зокрема на тлі заяв про те, що старший брат понтифіка Луї підтримує політичний курс нинішньої адміністрації.

Нагадаємо, що проміжні вибори в США, заплановані на 3 листопада, визначать склад Конгресу на останні два роки президентського терміну Дональда Трампа. Він уже навіть пообіцяв мільйон доларів за інформацію про фальсифікації на виборах у США.