Папа Римский попал в больницу: ему сделают операцию на кишечнике

Папу Римского Франциска 4 июля госпитализировали в больницу. Известно, что понтифику сделают плановую операцию на кишечнике.

Папа Римский попал в медицинское учреждение из-за симптоматического стеноза толстой кишки. Его будут оперировать в больнице Джемелли в столице Италии.

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Что известно об операции понтифика

"Сегодня (4 июля – 24 канал) днем Папа Римский Франциск отправился в клинику имени Агостино Джемелли, где ему проведут плановую операцию по поводу симптоматического стеноза толстой кишки", – говорится в сообщении пресс-службы Святого Престола.

Известно, что будет оперировать понтифика профессор Серджо Альфьери. Результаты пресс-служба Ватикана объявит в медицинском бюллетене.

По информации из Википедии , клиника имени Агостино Джемелли – это вторая по величине больница в Италии и одна из крупнейших частных больниц в Европе. Медицинское учреждение стало популярным после проведения срочной операции понтифика Иоанна Павла II, который попал в клинику после попытки покушения на его жизнь в 1981 году.

Отметим, что за несколько часов до того, как Франциск попал в больницу, он провел воскресную проповедь на площади Святого Петра в Риме. Папа Римский пообещал, что в сентябре 2021 года посетит Венгрию и Словакию.

Кратко о здоровье папы Римского