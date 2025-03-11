Почти месяц в больнице, врачи сдержаны в оценках: в каком состоянии Папа Римский

Папа Римский Франциск до сих пор находится в римской больнице имени Агостино Джемелли. Сегодня он продолжил предписанную врачами терапию – как фармакологическую, так и дыхательную и двигательную физиотерапию.

По состоянию на сейчас понтифик уже чувствует себя лучше. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола во вторник, 11 марта, передает 24 Канал.

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Как продолжается лечение Папы Римского

Согласно обнародованной информации, накануне сообщали об улучшении состояния понтифика, это зафиксировали и в течение последних дней. Ночь на 11 марта также прошла спокойно для него. Утром он прослушал реколлекционную проповедь, а затем молился в часовне, расположенной рядом с его палатой.

Пресс-служба Святого Престола информирует, что сегодня не будет публикации медицинского бюллетеня, но журналистам будет подана некоторая общая информация. Как стало известно, Папа чувствует себя хорошо, сохраняет хорошее настроение,

– говорится в сообщении.

В то же время врачи предоставляют сдержанные оценки относительно сложности общей ситуации.

Напомним, 9 марта в пресс-службе Ватикана сообщали, что состояние 88-летнего Папы Римского, который имеет хроническую болезнь легких и удаленную часть этого органа, оставалось стабильным, без температуры и с хорошим уровнем кислорода в крови в течение нескольких дней.