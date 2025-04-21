В Ватикане умер Папа Римский Франциск

В возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Он находился в больнице с 14 февраля в тяжелом состоянии, но накануне даже выступил перед верующими с пасхальной речью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

К теме 88-летний Папа Римский Франциск лег в больницу для лечения бронхита

Умер Папа Франциск

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты".

Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца,

– пишет издание.

От чего умер Папа Римский – пока неизвестно.

До этого, с 14 февраля 2025 года Папа Франциск находился в больнице. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице состояние понтифика ухудшилось. Врачи обнаружили у Папы Римского полимикробную инфекцию дыхательных путей. Поэтому в Ватикане заявили о "сложной клинической ситуации" со здоровьем понтифика.

Что известно о Франциске

Франциск (имя при рождении – Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Он окончил средне-специальную индустриальную школу по специальности химика, а после – работал в лаборатории Hickethier-Bachmann, где занимался контролем за соответствием продуктов питания санитарным нормам.

Когда Франциску исполнилось 21 год, то он поступил в семинарию. В 1958 году он вступил в орден иезуитов и получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена. Затем Франциск изучал гуманитарные науки, работал преподавателем литературы и психологии. Свой путь в религии Франциск начал в 1969 году.

Интересно. Как пишут в сети, он стал священником из-за неудачной любви. В юном возрасте он был влюблен в девушку по имени Амалия. В детстве он заявлял, что если не женится на ней, то станет священником. Впрочем, родители девушки были против их дружбы. Эту историю рассказывала Амалия, в которую в детстве был влюблен будущий Папа Римский.

Францист стал Папой Римским 13 марта 2013 года. Он заменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Бенедикт XVI умер в декабре 2022 года.