Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции

Папа Римский 11 июня произнес воскресную проповедь из больничной палаты. Перед тем понтифику сделали операцию из-за проблем с кишечником.

Папа поблагодарил медиков

Франциск произносил речь из окна через микрофон. На площади внизу его слушали верующие.

Важно Папа Римский попал в больницу: как понтифик перенес операцию

Благодарю вас всех. Я чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. От всей души благодарю,

– сказал Франциск.

Заметим, понтифик выглядел хорошо. Его лицо даже не было осунувшимся.

Папа отметил, что находясь в больнице, он на собственном опыте убедился в том, "насколько важно хорошее медицинское обеспечение, доступное для всех". Он поблагодарил медиков и персонал больницы имени Агостино Джемелли. После этого понтифик призвал верующих помолиться за всех больных.

Что известно об операции Франциску

Глава католической церкви попал в больницу 4 июля с диагнозом дивертикулярная болезнь кишечника. Операцию ему провели под полным наркозом.

Известно, что Папа хорошо отреагировал на хирургическое вмешательство и никаких осложнений после него не возникло. Однако в больнице Франциск должен был пробыть еще не менее 5 дней.

Кстати, операцию держали в секрете. О ней не знал не только персонал клиники, но и даже некоторые профессора, которые должны были оперировать понтифика. Кроме того, в больницу главу церкви везли тайно.