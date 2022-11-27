Папа пожаловался, что так и не получил ответа на предложение "переговоров" Украины и России

Ватикан не оставляет надежду примирить палача и жертву, чтобы "все жили в мире". Именно в этих целях он предложил организовать на своей территории переговоры между Россией и Украиной.

Однако Папа Римский пожаловался, что до сих пор не получил конкретного ответа на это предложение. Об этом заявил глава внешнеполитического отдела Католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер.

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Он отметил, что Святой престол и лично Папа Римский всегда были открыты для проведения переговоров с начала конфликта, но "до сих пор не последовало никакого конкретного ответа". Галлахер при этом объяснил, что предложение остается в силе.

И если бы было уместно и необходимо предложить это место, Святой Отец отнесся очень положительно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира и диалога,

– добавил руководитель дипломатической службы Ватикана.

К сожалению, и Святой престол, и лично Папа Римский скомпрометировали себя во время войны, которую Россия развязала против Украины. Ватикан с 24 февраля отметился сразу рядом возмутительных заявлений.

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Перед Пасхой в Риме состоялось традиционное крестное шествие под председательством Папы Франциска. Вместе крест несли украинка и россиянка, длительно живущие в Италии. По мнению Ватикана, это символизирует примирение народов. Это решение вызвало бурную реакцию в украинском обществе. Глава Украинской греко-католической церкви отец Святослав сказал, что Украина понимает саму идею и возможность примирения между россиянами и украинцами. Однако сейчас, во время активной войны России против Украины, это невозможно, потому что "чтобы мириться, нужно быть, по крайней мере, живыми".

Еще в июле Папа Римский Франциск заявил о намерении посетить Москву и Киев. Впрочем, в апреле – в разгар военной агрессии России – он осудил военную помощь Западу Украине.

Впоследствии Папа Римский в своей речи заявил, что российская журналистка и пропагандистка Дарья Дугина якобы "невинная жертва" войны. Однако он "забыл" упомянуть об украинских детях, убитых, покалеченных и изнасилованных российскими военными.

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