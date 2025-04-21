Папа Франциск – первый за более чем столетие, кого похоронят за пределами Ватикана

Вследствие смерти Папы Франциска 21 апреля начнется тщательно организованный ряд мероприятий, в частности траур, отдание почестей и похоронный ритуал. Однако это захоронение будет отличаться от ритуалов предшественников.

Кардиналы определят дату похорон и захоронения Папы Франциска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также "Величие России" и "храбрость белого флага": самые известные заявления Франциска о войне в Украине

Что известно о похоронном ритуале и захоронении Папы Франциска

После смерти Папы католическая церковь входит в девятидневный период траура. В это время кардиналы должны определить точную дату захоронения, обычно это происходит в течение 4-6 суток после смерти.

По традиции месса происходит на площади Святого Петра, однако Франциск заранее приказал похоронить его не в крипте под базиликой Святого Петра, как большинство его предшественников, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, вблизи иконы Богородицы. Франциск молился в этом храме в важные моменты своего папства, также он провел там международный молебен за мир в Украине в 2022 году.

В издании отметили, что это решение показывает его скромность и привычку нарушать традиции внутри церкви. Также Франциск желал, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу.

Похоронный ритуал Франциска будет отличаться от церемоний его предшественников. В частности из-за реформы, которые он ввел в 2024 году. На этот раз будет использован только один гроб вместо трех и тело Папы будет выставлено в открытом гробу для публичного почитания в базилике Святого Петра, а не на специальном возвышении (катафалке), как это было в прошлом.

Что будет после погребения Франциска

Через 2-3 недели после похорон коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав. Это секретный процесс избрания нового понтифика.

В голосовании могут участвовать кардиналы возрастом до 80 лет, их – около 120 человек. Они тайно проголосуют за своего избранного кандидата, написав его имя в бюллетене и положив его в чашу на алтаре.

После успешного голосования представитель Коллегии кардиналов зачитывает латинское объявление Habemus papam, что означает "У нас есть Папа", с главного балкона базилики Святого Петра.