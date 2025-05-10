Папа Римский Лев XIV осудил "империалистическое" вторжение России в Украину
- Папа Римский Лев XIV осудил войну России против Украины, назвав ее "империалистической по своей природе".
- Папа Лев XIV был назначен 8 мая после смерти Папы Франциска 21 апреля.
- Его высказывания контрастируют с осторожной риторикой покойного Папы Франциска, который избегал прямого осуждения агрессии.
Новый Папа Римский Лев XIV выразил решительное осуждение войны России против Украины. Он назвал эту войну "империалистической по своей природе".
Папа Лев XIV был назначен в начале этой недели, 8 мая, после смерти Папы Франциска 21 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Semanario Expresión.
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Новый Папа Римский осудил российскую агрессию против Украины
В интервью для перуанского издания Semanario Expresión, которое вышло 9 мая, Папа Римский Лев XIV осудил войну России против Украины, назвав ее "настоящим вторжением, империалистическим по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".
Его слова стали контрастом к осторожной риторике предшественника, Папы Франциска, который в своих заявлениях не всегда прямо определял виновника войны. Многие украинцы критиковали Франциска за то, что он называл украинцев и россиян "братьями", избегая прямого осуждения агрессии или российского диктатора Владимира Путина.
Назначение Папы Льва XIV стало результатом двухдневного конклава, начавшегося в Ватикане 7 мая после смерти Папы Франциска 21 апреля в возрасте 88 лет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового Папу с избранием и поблагодарил Святой Престол за поддержку международного права, осуждение агрессии России и защиту прав мирных жителей. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны Ватикана.