Франциск с почему-то вспомнил о дочери идеолога "русского мира" александра дугина в контексте войны в Украине. В этом очень заметно влияние страны-агрессора, даже если Папа не назвал имя пропагандистки. Об этом в эфире 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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"Фашистов нельзя подпускать к Папе"

Он считает, что россияне пытаются "продавать" Папе свою сторону пропаганды, имитируя ее правду, постоянно. И это заметно уже не по одному заявлению.

российское посольство "обсело" Папу Римского,

– считает Давидюк.

Ему пытаются донести тезис, будто россияне не хотят войны.

"Нельзя допускать фашистов слишком близко к Папе. Мы знаем, чем это завершится", – подчеркнул политолог.

Поэтому украинцам нужно срочно на это реагировать, считает эксперт.

Николай Давыдюк политолог Мне кажется, что Украине сейчас нужно максимально подключить аргентинскую диаспору: всех украинцев, аргентинцев в третьем колене, которые еще в начале прошлого века выезжали и сейчас имеют успешные бизнесы и являются уважаемыми людьми.

Некоторые из них могли знать Франциска (он родился в Буэнос-Айресе). Поэтому им следовало бы с ним поговорить и донести правду, потому что Папа Римский не может быть только на одной стороне.

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