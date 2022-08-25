Франциск з якогось дива згадав про доньку ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна в контексті війни в Україні. У цьому дуже помітний вплив країни-агресорки, навіть якщо Папа не назвав ім'я пропагандистки. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Фашистів не можна підпускати до Папи"

Він вважає, що росіяни намагаються "продавати" Папі свою сторону пропаганди, імітучи її правду, постійно. І це помітно вже не з однієї заяви.

російське посольство "обсіло" Папу Римського,

– вважає Давидюк.

Йому намагаються донести тезу, буцімто росіяни не хочуть війни.

"Не можна допускати фашистів надто близько до Папи. Ми знаємо, чим це завершиться", – підкреслив політолог.

Тож українцям потібно терміново на це реагувати, вважає експерт.

Микола Давидюк політолог Мені здається, що Україні зараз потрібно максимально підключити аргентинську діаспору: усіх тих українців, аргентинців в третьомі коліні, які ще на початку минулого століття виїжджали і зараз мають успішні бізнеси і є поважними людьми.

Дехто з них міг знати Франциска (він народився в Буенос-Айресі). Тож їм варто було б з ним погооврити і донести правду, тому що Папа Римський не може бути лише на одному боці.

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