Франциск з якогось дива згадав про доньку ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна в контексті війни в Україні. У цьому дуже помітний вплив країни-агресорки, навіть якщо Папа не назвав ім'я пропагандистки. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
Увага Це не "невинна жертва": посол України у Ватикані відповів Папі, ким насправді є дугіна
"Фашистів не можна підпускати до Папи"
Він вважає, що росіяни намагаються "продавати" Папі свою сторону пропаганди, імітучи її правду, постійно. І це помітно вже не з однієї заяви.
російське посольство "обсіло" Папу Римського,
– вважає Давидюк.
Йому намагаються донести тезу, буцімто росіяни не хочуть війни.
"Не можна допускати фашистів надто близько до Папи. Ми знаємо, чим це завершиться", – підкреслив політолог.
Тож українцям потібно терміново на це реагувати, вважає експерт.
Мені здається, що Україні зараз потрібно максимально підключити аргентинську діаспору: усіх тих українців, аргентинців в третьомі коліні, які ще на початку минулого століття виїжджали і зараз мають успішні бізнеси і є поважними людьми.
Дехто з них міг знати Франциска (він народився в Буенос-Айресі). Тож їм варто було б з ним погооврити і донести правду, тому що Папа Римський не може бути лише на одному боці.
Давидюк прокоментував скандальну заяву Франциска щодо вбивства дугіної: дивіться відео
Що відомо про скандальну заяву Папи Римського
- Не встиг Володимир Зеленський 12 серпня поговорити із Папою Римським Франциском про страшні злочини росії проти України, як вже 24 серпня понтифік вчергове відзначився скандальною заявою.
- Він назвав дар'ю дугіну, яку нібито вбили під москвою, "невинною жертвою війни", чим лише допоміг російським пропагандистам із їхньою безглуздою версією, нібито до вбивства росіянки причетна Україна. Втім, усю брехню росіян викрили похорони пропагандистки.
- Варто відзначити, що щодо поглядів самої дугіної та її українофобного батька, який закликав нищити українців, Папа Римський нічого не сказав.
- На таке обурливе висловлювання Папи влучно відреагував посол України у Ватикані. Андрій Юраш зазначив, що слова Папи його неабияк розчарували. Він наголосив, що людину, яка закликала вбивати українців, не можна вважати "невинною" жертвою у контексті війни в Україні.