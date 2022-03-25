Папа Римский обещает содействие в гуманитарных коридорах

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта поговорил с Папой Римским Франциском. Он попросил помощи в содействии по гуманитарным коридорам в Украине.

Папа Римский заявил, что поспособствует в ситуации с коридорами. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

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По ее словам, кроме Международного Комитета Красного Креста и ООН, в организации эвакуации мирного населения из "горячих" точек Украины готовы присоединиться и другие международные представительства.

К нам обратился папский нунциат с предложением помочь открыть гуманитарные коридоры. Вроде, есть такая договоренность с российской стороной,

– подчеркнула Верещук. Она добавила, если это сработает, то Украина будет очень благодарны Папе Римскому за личное участие и попытки помочь предотвратить гуманитарную катастрофу.

Папа Римский посетил украинских детей в больнице Ватикана

Папа Римский Франциск посетил педиатрическую больницу Ватикана, где находится 19 украинских детей. В госпитале находятся дети с различными заболеваниями. В частности, среди пациентов больницы – украинские дети с онкологическими, неврологическими и другими недугами и те, кто получил ранения во время войны.

Заметим, ранее Папа Римский призвал весь мир молиться за мирное небо над Украиной и поддержать наш народ.

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