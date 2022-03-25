Папа Римський заявив, що посприяє у ситуації з коридорами. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми На сьогодні погоджені лише 2 гуманітарні коридори для евакуації людей

За її словами, окрім Міжнародного Комітету Червоного Хреста й ООН, до організації евакуації мирного населення з "гарячих" точок України готові долучитися й інші міжнародні представництва.

До нас звернувся Папський нунціат з пропозицією допомогти відкрити гуманітарні коридори. Начебто, є така домовленість з російською стороною,

– підкреслила Верещук.

Вона додала, якщо це спрацює, то Україна буде дуже вдячна Папі Римському за особисту участь та спроби допомогти запобігти гуманітарній катастрофі.

Папа Римський відвідав українських дітей у лікарні Ватикану