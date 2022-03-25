Папа Римський заявив, що посприяє у ситуації з коридорами. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.
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За її словами, окрім Міжнародного Комітету Червоного Хреста й ООН, до організації евакуації мирного населення з "гарячих" точок України готові долучитися й інші міжнародні представництва.
До нас звернувся Папський нунціат з пропозицією допомогти відкрити гуманітарні коридори. Начебто, є така домовленість з російською стороною,
– підкреслила Верещук.
Вона додала, якщо це спрацює, то Україна буде дуже вдячна Папі Римському за особисту участь та спроби допомогти запобігти гуманітарній катастрофі.
Папа Римський відвідав українських дітей у лікарні Ватикану
Папа Римський Франциск відвідав педіатричну лікарню Ватикану, де перебуває 19 українських дітей. У шпиталі перебувають діти з різними захворюваннями. Зокрема, серед пацієнтів лікарні – українські діти з онкологічними, неврологічними та іншими недугами та ті, хто зазнав поранень під час війни.
Зауважимо, раніше Папа Римський закликав весь світ молитися за мирне небо над Україною та підтримати наш народ.
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