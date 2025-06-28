"Жизнь победит смерть": Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке

Папа Римский Лев XIV обнародовал обращение на украинском языке. В своем заявлении понтифик выразил солидарность с украинским народом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию главы Католической церкви в соцсети Х, обнародованную в субботу, 28 июня.

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О чем говорится в обращении

В День Конституции Украины Папа Римский Лев XIV решил обратиться к украинцам, заверив их в поддержке. Он выразил свою близость к "страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких".

Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны. Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть,

– написал он.

На эту публикацию ответил украинский президент Владимир Зеленский. Он выразил благодарность понтифику за "постоянные молитвы и сочувствие к Украине", а также к ее народу. Он отметил необходимость достижения справедливого мира.

"Вместе должны остановить эту своевольную российскую агрессию и защитить невинную жизнь. Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в урегулировании всех наших людей – взрослых и детей, – которые поддерживают в российской полонии против их воли", – резюмировал он.

Напомним, в начале июня Папа Римский имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время обсуждения Лев XIV призвал президента России сделать "жест" к миру в вопросе войны в Украине.