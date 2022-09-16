Папа Римский наконец "благословил" поставки оружия Украине

Папа Римский Франциск заявил, что поставка оружия для Украины была "морально приемлемой". Ведь оно нужно для того, чтобы защититься от российской агрессии.

Об этом понтифик заявил во время беседы с журналистами на борту своего самолета. Он возвращался с 3-дневной поездки в Казахстан, где участвовал в конгрессе религиозных лидеров.

Франциск также призвал Киев быть открытым к возможному диалогу, даже если он может быть тяжелым и тягостным для украинской стороны.

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Папа Римский "одобрил" предоставление оружия для Украины

Папа Римский заявил, что отправка оружия для Украины была политическим решением, которое является морально приемлемым. Он добавил, что принципы Римско-католической церкви "Справедливой войны" позволяют пропорциональное использование смертоносного оружия для самозащиты от государства-агрессора.

Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто чего-либо не защищает, тот ее не любит. А тот, кто защищает, любит,

– добавил понтифик.

По его словам, поставка оружия может быть аморальной, если ее цель – спровоцировать новую войну или продать оружие, которое стране больше не нужно.

"Мотивация – это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", – пояснил Папа.

Мнение Папы о переговорах Украины и россии

Журналисты также спросили его о целесообразности переговоров Украины и напавшей на нее россии, а также о том, существует ли "красная линия" для страны-агрессора, после пересечения которой с ней не будут начинать диалога.

Всегда трудно понять диалог стран, начавших войну... это трудно, но этого не стоит отвергать. Я бы не исключал диалога с любой воюющей силой, даже с агрессором... Иногда приходится вести такие переговоры. Это "плохо пахнет", но это нужно делать,

– ответил Папа.

Он использовал итальянское слово "puzza", означающее "смрад". Его используют в разговорной речи, чтобы описать то, чего не хотелось бы делать.

"Диалог – это всегда шаг вперед, с протянутой рукой, всегда. Потому что иначе мы закрываем единственную разумную дверь к миру", – отметил понтифик.

Он подытожил, что иногда агрессоры не воспринимают переговоры, однако это не значит, что их не следует проводить. Ведь это всегда идет на пользу тому, кто предлагает.

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